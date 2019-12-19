Где и когда смотреть женскую спринтерскую гонку Кубка мира по биатлону

19.12.2019, 14:54, Новости дня

Украинские биатлонистки примут участие в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси. Начало гонки 20 декабря в 15.15.

Женский спринт в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший», издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Состав украинской команды на женский спринт пока неизвестен. На третий этап Кубка мира в составе сборной Украины поехали следующие спортсменки: Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима.

В женской спринтерской гонке спортсменки проходят три круга общей длиной 7,5 км, после каждого круга биатлонистки проводят стрельбу. За каждый промах спортсменки должны пробежать штрафной круг длиной 150 метров. Женщины стартуют по очереди с разницей в 30 секунд.

На втором этапе Кубка мира по биатлону лучший результат в спринтерской гонке среди украинок показала Валентина Семеренко, которая финишировала на девятом месте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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