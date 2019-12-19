Путин объяснил, как повысить реальные доходы

Реальные доходы россиян можно повышать только через решение фундаментальных вопросов российской экономики – рост производительности труда и роста ВВП, сообщил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Журналист РЕН-ТВ спросил президента, когда произойдет рост благосостояния россиян.
«В последние годы мы, действительно, наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы должны решать – на основе роста производительности труда и роста ВВП, и к этому мы должны стремиться», – сказал Путин.
По его словам, все остальные меры, как «раздача денег из резервных фондов», ни к чему не приведут.
«Надо решать фундаментальные вопросы развития экономики», – сказал российский лидер.
Он добавил, что в последнее время немного растут зарплаты и реальные доходы, но «этого недостаточно».
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