Путин объяснил, как повысить реальные доходы

Реальные доходы россиян можно повышать только через решение фундаментальных вопросов российской экономики – рост производительности труда и роста ВВП, сообщил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Журналист РЕН-ТВ спросил президента, когда произойдет рост благосостояния россиян.

«В последние годы мы, действительно, наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы должны решать – на основе роста производительности труда и роста ВВП, и к этому мы должны стремиться», – сказал Путин.

По его словам, все остальные меры, как «раздача денег из резервных фондов», ни к чему не приведут.

«Надо решать фундаментальные вопросы развития экономики», – сказал российский лидер.

Он добавил, что в последнее время немного растут зарплаты и реальные доходы, но «этого недостаточно».





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