Мнение: Путин предложил сделать невозможным переизбрание президента России на третий срок



Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что «принимать новую Конституцию нам не стоит», но можно убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти.

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. [Эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — сказал Путин.



Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.

РБК

Вопрос от «РИА Новости» о том, не назрели ли изменения в Конституцию и доволен ли президент тем ее изменениями, что были сделаны 10 лет назад. Также журналистка интересуется возможностью перераспределения полномочий правительства, парламента и президента. Ее заключительный вопрос — «Есть ли в РФ политическая конкуренция?».

Путин считает, что принимать в России новую Конституцию не нужно, у нас еще много чего надо реализовать. Первая ее статья — вообще неприкосновенна. Все изменения можно делать лишь аккуратно и после длительной подготовки.

По его словам, введенные ранее изменения в основном связаны с со сроками пребывания у власти, теперь же можно внести еще одно — убрать слово «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Что касается политической конкуренции, то в РФ 50 действующих партий и еще четыре в процессе ликвидации, это вполне соответствует требованиям о политической конкуренции.

«Интерфакс»

https://varlamov.ru/3717178.ht…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Национальная полиция заявила о том, что перед обыском в его квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из жилища мину. Она была изъята на первом этаже офисного помещения дома, где мужчина жил с женой и ее братом. Об этом сообщается на сайте правоохранителей. В полиции утверждают, что они получили […]