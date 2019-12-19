Мнение: Не бережёте вы президента

19.12.2019, 14:51, Разное

Вообще, дорогие друзья и остроумные хеклеры, поставьте себя на место человека.

Приходишь на большую пресс-конференцию ежегодно как на сеанс групповой терапии в дурку. Кто в шапке сидит, кто в сарафане, кто с Украины приехал, кто Ленина закопать просит. Все какими-то плакатами машут, галдят между делом, обижаются на очерёдность и задают вопросы, ответы на которые на-раз гуглятся.

Не бережёте вы президента ^_^

[Орда] – родная, злобная, твоя

Источник: Конт



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