Автоновости: На УАЗе назвали ориентировочную цену «Русского Прадо»

Внедорожник, слухи о котором в последнее время появляются довольно часто, должен стать инженерным прорывом УАЗа. Само собой, он окажется дороже нынешнего «Патриота», но, как оказалось, не слишком значительно.

Размеры планируемой наценки озвучил руководитель предприятия Адиль Ширинов. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на интервью главы завода изданию 73online, стоимость "русского Прадо" окажется выше актуального прайса на УАЗ "Патриот" всего на 5-8%.

"Русский Прадо": новые детали салона будущего УАЗа

Соответственно, если предположить, что цены "Патриота" продержатся на нынешнем уровне до момента запуска "русского Прадо" в продажу, стоить он будет приблизительно от 860 000 до 1 400 000 рублей. Версии с автоматической коробкой (а без нее не обойдется с весьма высокой долей вероятности), понятно, будут дороже внедорожников с механикой – возможно, на те же 60-90 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в среднем за новинку дилеры УАЗа будут просить около полутора миллионов.

Новый внедорожник получит модернизированный кузов, новую раму с независимой подвеской спереди и пружинами вместо рессор сзади, и новый мотор, который для него разрабатывают на ЗМЗ. Двигатель, который создают на основе актуального 2,7-литрового агрегата, получит турбонаддув и сможет развивать до 180 л.с. при объеме 2,3 л.

По словам Адиля Ширинова, на конвейер новинка должна встать ближе к концу 2021 года. Оставшееся время на УАЗе потратят не только на разработку модели и наладку производства, но и на решение проблем с качеством: глава УАЗа пообещал улучшить коррозионную стойкость кузова и качество лакокрасочного покрытия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят «исконно русские земли». Об этом говорится в заявлении на его сайте. «Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной […]