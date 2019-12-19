Автоновости: Проржавел VIN? Заплати за наклейку

19.12.2019, 14:47, Новости дня

Российские власти нашли способ обезопасить автовладельцев, у машин которых VIN-номера оказались нечитаемыми по причине коррозии или ремонта: теперь им помогут в полиции. Однако услуга дополнительной маркировки оказалась отнюдь не бесплатной.

Нововведение закреплено постановлением правительства за подписью Дмитрия Медведева, которое будет опубликовано в ближайшие дни, сообщает "КоммерсантЪ". Предполагаемая процедура легализации автомобилей с поврежденными VIN-номерами состоит из нескольких этапов и включает в себя опломбирование проблемной машины, криминалистическую экспертизу и собственно нанесение полицейской маркировки.

На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

Наносить ее смогут аккредитованные лаборатории либо заводы-изготовители, располагающие необходимым оборудованием – автоматическим маркиратором, а сам дублирующий VIN предполагается "набивать" в легкодоступном для считывания месте. Финальным этапом процесса станут внесение изменений в ПТС и выдача нового свидетельства о регистрации.

Между тем, пока неизвестно, сколько будет стоить новая услуга, и в какой форме за нее придется платить: "отпустят" ли заинтересованные ведомства цены на маркировку в свободное плавание либо власти установят некий фиксированный тариф как в случае с изготовлением дубликатов регистрационных знаков.

Эксперты, опрошенные изданием, оценили разброс предполагаемых цен на услугу в 5-20 тысяч рублей, попутно отметив чрезмерную избыточность процедуры: по их мнению, более логичным было бы, если маркировку наносили непосредственно во время или сразу после обследования автомобиля экспертами-криминалистами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят «исконно русские земли». Об этом  говорится в заявлении на его сайте. «Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика