Глава Коми Гапликов заявил, что вопрос о полигоне опасных отходов в Ухте закрыт «раз и навсегда»

Глава республики Коми Сергей Гапликов рассказал в соцсетях, что строительство полигона опасных отходов не будет и не подлежит дальнейшему обсуждению.

Специальная рабочая группа будет разрабатывать план по реабилитации участков местности путем консервации непосредственно на местности, без строительства каких либо объектов. Все обсуждения по поводу работы будут приниматься совместно с местными жителями. Цитируя Гапликова в его интервью: Еще раз повторюсь, что ни в Ухте, ни в других районах республики ПЗРО строить не позволю. Из всего этого следует, что вопрос по ПЗРО окончательно закрыт.

В 2013 году стало известно, что собираются строить захоронения опасных отходов около жилых поселков Водный и Ярега, на мете с 1931 по 1956 годы действующего завода радия. После протестов местных жителей, руководство действующее в 2013 году заявило об отсутствии планов по строительству, что все же не давало гарантий. Местные жители Ухты передали петицию с пятью тысячами подписями главе республики Гапликову.

В итоге в поисках решения проблемы местные власти совместно с общественниками был выбран вариант по реабилитации загрязненных участков местности, не путем строительств новых объектов, а консервации опасных отходов на месте, в следствии их низкого влияния. Сергей Гапликов заявил, что рабочая группа совместно с жителями, на основании проверки экспертов, выберут наиболее безопасный и эффективный метод реабилитации местности.

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