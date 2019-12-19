Ксения Собчак разругалась с мужем Оксаны Лаврентьевой из-за «голых» фотографий

19.12.2019, 14:47, Разное

Не так давно супруга известного писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева опубликовала в своем микроблоге в Instagram «голые снимки». Мимо не смогла пройти телеведущая Ксения Собчак, после чего у нее разгорелся конфликт с самим писателем.
Оксана Лаврентьева показала снимки из спортзала, таким образом обратив внимание на то, что в 40-летнем возрасте она выглядит замечательно и мотивирует своих фолловеров. александр Цыпкин поспешил поддержать избранницу комментариями, которые, к слову, пришлись не по душе экс-супругу Ксении Собчак Максиму Виторгану.

Актер под фотографиями обратился к Александру Цыпкину и попросил его тоже показать свои фото, ведь он, по словам артиста, тоже запасся фотосессией в стиле «ню». Не прошла мимо и сама Ксения Собчак, в своем микроблоге в соцсети она высмеяла женщин после 30, которые публикуют обнаженные снимки, стараясь показать, насколько они красивы.

Александр Цыпкин оставил телеведущей достаточно едкий комментарий: «Не завидуй. Отстань уже от Оксаны. Ну стыдно уже. Ты как отверженная поклонница, ей проходу не даешь. Смешно. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и всё». Как известно, Ксения Собчак отличается своим умением делать острые замечания, а критики в свой адрес она не воспринимает. Поклонники с нетерпением ждут дальнейшего развития конфликта.



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