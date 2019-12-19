Путин ответил вопросом на вопрос о «российских наемниках»

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос турецкого журналиста о якобы присутствии «российских наемников» в Ливии и Сирии.
«Вы верите в то, что пишут западные СМИ? Вы почитайте то, что они пишут о Турции, и ваше мнение изменится», – сообщил президент России.
«Ситуация нам, конечно, известная, нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения и уровень этих отношений различный. Мы, российская сторона, в контакте и с правительством господина Сарраджа, мы в контакте с маршаллом Хафтаром. Мы понимаем, что это очень острый вопрос, но вы так же хорошо знаете тех, кто довел до этого состояния», – сказал Путин.
Президент отметил, что РФ была против использования Западом в Ливии вооруженных сил.
«Резолюция СБ, которая была принята по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии (Муаммару) Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил. Вместо этого коалиция Запада начала применять свою авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию СБ ООН», – сказал Путин.
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Последнее: Пресс-конференцию Путина не смотрел, стенограмму не читал… Но узнал, что президент высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея на Красной площади… Так и сказал Путин: «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою […]
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