«Готова хребет сломать напополам»: Бородина набросилась на беременную звезду шоу «Дом-2»

Неприятный во всех отношения эпизод произошел во время съемок

программы «Бородина против Бузовой». В рамках проекта обсуждались отношения Иосифа

Оганесяна и его беременной жены Саши Черно.

Присутствующие в студии отмечали, что Саша постоянно оскорбляет возлюбленного. «Она готова ему хребет сломать напополам,

если Йося что-то неправильно сделает», – сказал участник шоу «Дом-2» Дмитрий

Дмитренко.

На стороне Оганесяна также выступили его родители. Родственники

жителя телестройки специально приехали на шоу, чтобы его поддержать. «Мои дети

никогда не будут подкаблучниками», – сказала мама Иосифа.

Ксения Бородина тоже защищала Оганесяна. Ведущая

программы так разнервничалась во время эфира, что после съемок набросилась на

Сашу Черно с криком. «Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился»,

– возмущалась Ксения.

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Публикация от Саша Черно (Оганесян)������ (@sasha_cherno93_official) 11 Дек 2019 в 1:30 PST

Отметим, что звезды шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян и Саша Черно

вместе более двух лет. 22 декабря 2018 года пара связала себя узами брака.

Новоиспеченные супруги жили мирно всего неделю. Оганесян и Черно постоянно скандалили и пару раз планировали подать на развод.

В конце ноября 2019 года звезды шоу «Дом-2» объявили, что

ждут ребенка. О беременности Саша и Иосиф сообщили в соцсетях. Отметим, что

скорое появление малыша никак не отразилось на отношениях пары, супруги продолжили

конфликтовать по поводу и без.

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