«Готова хребет сломать напополам»: Бородина набросилась на беременную звезду шоу «Дом-2»

Неприятный во всех отношения эпизод произошел во время съемок
программы «Бородина против Бузовой». В рамках проекта обсуждались отношения Иосифа
Оганесяна и его беременной жены Саши Черно.
Присутствующие в студии отмечали, что Саша постоянно оскорбляет возлюбленного. «Она готова ему хребет сломать напополам,
если Йося что-то неправильно сделает», – сказал участник шоу «Дом-2» Дмитрий
Дмитренко.
На стороне Оганесяна также выступили его родители. Родственники
жителя телестройки специально приехали на шоу, чтобы его поддержать. «Мои дети
никогда не будут подкаблучниками», – сказала мама Иосифа.
Ксения Бородина тоже защищала Оганесяна. Ведущая
программы так разнервничалась во время эфира, что после съемок набросилась на
Сашу Черно с криком. «Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился»,
– возмущалась Ксения.
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Отметим, что звезды шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян и Саша Черно
вместе более двух лет. 22 декабря 2018 года пара связала себя узами брака.
Новоиспеченные супруги жили мирно всего неделю. Оганесян и Черно постоянно скандалили и пару раз планировали подать на развод.
В конце ноября 2019 года звезды шоу «Дом-2» объявили, что
ждут ребенка. О беременности Саша и Иосиф сообщили в соцсетях. Отметим, что
скорое появление малыша никак не отразилось на отношениях пары, супруги продолжили
конфликтовать по поводу и без.
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