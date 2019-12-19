Зафиксирована кибератака на транслирующие пресс-конференцию Путина ресурсы

Хакерская атака на российские телеканалы, транслирующие на YouTube большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, зафиксирована в четверг днем.
По информации газеты ВЗГЛЯД, на ресурсы, транслирующие большую пресс-конференцию президента, ведется кибератака с целью дискредитации.
Участники хакерской атаки ставят трансляциям российских телеканалов на YouTube дизлайки и пишут однотипные негативные комментарии. При этом судя по бот-комментариям организаторы и исполнители кибератаки могут иметь отношение к Украине.
К 15.00 мск трансляция телеканала «Россия 24» на YouTube получила 36 тыс. дизлайков, НТВ – 27 тыс. дизлайков, а телеканал RT – 4,3 тыс. дизлайков.
Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.
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Последнее: Пресс-конференцию Путина не смотрел, стенограмму не читал… Но узнал, что президент высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея на Красной площади… Так и сказал Путин: «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою […]
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