Зафиксирована кибератака на транслирующие пресс-конференцию Путина ресурсы

Хакерская атака на российские телеканалы, транслирующие на YouTube большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, зафиксирована в четверг днем.

По информации газеты ВЗГЛЯД, на ресурсы, транслирующие большую пресс-конференцию президента, ведется кибератака с целью дискредитации.

Участники хакерской атаки ставят трансляциям российских телеканалов на YouTube дизлайки и пишут однотипные негативные комментарии. При этом судя по бот-комментариям организаторы и исполнители кибератаки могут иметь отношение к Украине.

К 15.00 мск трансляция телеканала «Россия 24» на YouTube получила 36 тыс. дизлайков, НТВ – 27 тыс. дизлайков, а телеканал RT – 4,3 тыс. дизлайков.

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.

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