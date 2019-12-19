Путин высказался о признании 31 декабря выходным

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг идеи сделать 31 декабря общероссийским выходным.

Отвечая на реплику журналиста о том, что если президент объявит 31 декабря выходным, жены российских мужей ему «спасибо скажут», Путин сказал, что лучше бы «жены говорили спасибо своим мужьям», так как это способствовало бы укреплению семей.

Путин отметил, что некоторые работодатели уже объявили 31-е выходным и что это, по его словам, можно только поприветствовать. Президент допустил перенос какого-то выходного дня на последний день года, но призвал «спокойно проанализировать» ситуацию, чтобы не нанести такими мерами кому-нибудь ущерб, например, огородникам, которые пользуются длительными майскими выходными для сельхоз работ.

Ранее 31 декабря объявили выходным в ряде российских регионов.





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