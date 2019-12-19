Путин увидел сходство 1999-го и 1944 годов

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции отметил, что демографический спад в 1999 году был сопоставим со спадом 1943-1944 годов.

Он отметил, что демография в РФ имеет проблемы из-за двух спадов, один из которых произошел в 1999 году.

«Два крупных спада было. Страшно сказать, 1,1 общий показатель рождаемости был в 43, 44-м годах и в 99-м. Почти одно и то же. Как будто война была в 1999 году. И теперь за нами это катится каждые 20 лет – это немногочисленное поколение вступает в возраст деторождения», – сообщил Путин.

Он отметил, что за последние годы серьезно уменьшилось число женщин с 20 до 29 лет. По его словам, в этих условиях нужно повышать коэффициент рождения за счет вторых и третьих детей в семье, а для этого нужно создавать условия для многодетных.

Для этого, добавил Путин, власти страны наметили целую систему мер, в том числе расширение возможностей материнского капитала, увеличения пособия, выплаты многодетным 450 тыс. рублей для взноса в ипотеку и так далее.





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