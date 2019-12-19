Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Болгарский журналист попытался вручить президенту Владимиру Путин икону в подарок во время большой пресс-конференции.

Мужчина, поднимая над головой икону, сказал, обращаясь к российскому лидеру, что «это подарок для вас», передает РИА «Новости».

«Спасибо большое!», – поблагодарил его Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что журналисты привезли на большую пресс-конференцию подарки главе государства, в том числе валенки, сурвачку и духовой инструмент из бересты.





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