Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Болгарский журналист попытался вручить президенту Владимиру Путин икону в подарок во время большой пресс-конференции.
Мужчина, поднимая над головой икону, сказал, обращаясь к российскому лидеру, что «это подарок для вас», передает РИА «Новости».
«Спасибо большое!», – поблагодарил его Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что журналисты привезли на большую пресс-конференцию подарки главе государства, в том числе валенки, сурвачку и духовой инструмент из бересты.
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