Новый марсоход НАСА успешно сдал на права

Марс-2020 новая миссия НАСА, целью которой является запуск нового ровера на поверхность Марса летом 2020 года, предполагаемая дата посадки на поверхность планеты — февраль 2021 года, с последующим возвращением в конце 2021 года. Если все пройдет по плану, то марсоход совершит посадку в дельте древнейшей реки Марса расположенной в кратере Езеро, который по мнению ученых когда то являлся озером.

Новый марсоход прошел своего рода экзамен по вождению,где специалисты НАСА проверили его работоспособность, маневренность и исправность функций автономной навигации в Лаборатории реактивного движения НАСА. Следующая его поездка на «своих колесах» планируется уже по поверхности красной планеты.

Новый аппарат НАСА будет искать на Марсе признаки микробной жизни, собирать образцы грунта, для последующей отправки их на Землю, проведет анализ климата и геологии планеты. Так же специалисты НАСА значительно модернизировали новую модель марсохода, сейчас он еще более самостоятелен и износоустойчив по сравнению с предыдущими покорителями Марса.

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