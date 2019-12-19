«Как мне вывернуться-то?»: Неплохое начало пресс-конференции

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
К каждой своей пресс-конференции Владимир Путин, как мы знаем, тщательно готовится. Вот и теперь президент выделил для этого отдельное время в своем насыщенном графике. Притом, что, конечно, подготовка не отменяет и плановой работы главы государства.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин сконцентрировался на пресс-конференции в последние два дня. Общался с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств, знакомился с огромными массивами информации.
Президент не ограничивает прессу ни по тематике задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным, поскольку, в отличие от постоянно сопровождающего главу государства кремлевского пула, у коллег из других городов существенно меньше возможностей задать вопрос Владимиру Путину.
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