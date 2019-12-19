Путин ехидно ответил украинскому журналисту на вопрос о танках на Кубани и долг в 3 млрд

Украинский журналист задал острые вопросы президенту России, однако, получил исчерпывающие ответы.

Путин дал слово украинскому журналисту Роману Цымбалюку, который представляет Unian. А тот сразу же перешел в «атаку» и задал несколько вопросов: по Донбассу, по газовой войне и возвращении 3 млрд долларов, которые по суду у «Газпрома» выиграл «Нафтогаз».

Цымбалюк: «У меня нет проблем с работой в России, но если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношение».

Путин: «Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е?».

Когда выяснилось, что танки, которые делают в Харькове, президент России обратил внимание с улыбкой, что это «советские».

«Какие именно советские машины Киев хочет ввести на Кубань?» — пошутил Путин.

«Когда вы расформируется войска ДНР и ЛНР», — не унимался украинский журналист.

Путин считает, что основа для урегулирования конфликта на Донбассе не потеряна. «Но почему то Киев не хочет разведения войск по всей территории границ. Настораживает это. Но все равно работа «нормандского формата» это хорошо», — ответил глава российского государства. Нет ничего, кроме минских договоренностей, подчеркнул Путин.

Его насторожили слова Зеленского о возможности пересмотра соглашений. Ключом «Минска-2» является особый статус, который должен быть имплементирован в конституцию Украины. Однако в Киеве делать этого не хотят. Что касается «Минска-2» и расформирования органов управления в республиках ДНР и ЛНР. Экс-президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик. А в ЛНР и ДНР отказывались это делать. Но Москва их все же уговорила, то есть Киев признал ДНР и ЛНР.

Кроме того, Путин напомнил, что в Донбассе прошли демократические выборы. Также Путин напомнил, что в Минских соглашениях прописано, на что республики могут претендовать — язык, собственные правоохранительные органы.

«Нужен прямой диалог с Донбассом, но его тоже нет. Это что, взамен особого статуса?» — спросил у Цымбалюка президент. Он напомнил, что такие меры должны быть согласованы с республиками.

Что касается иностранных войск, то таких там нет.

«Мне все время задают вопрос откуда у них танки?» — заявил Путин. Это их техника, а не иностранная, подчеркнул президент.

Он напомнил, что в Донбассе есть граждане европейских стран, которые находятся там добровольно. Решать вопрос Донбасса надо в диалоге с людьми в не силой, сказал Путин.

«Киев самостоятельно отрезал Донбасс, введя блокаду этой территории», — напомнил он.

Что же касается долга в 3 млрд долларов, то Путин напомнил про евробонды на эту же сумму. По решению лондонского суда, Киев должен вернуть деньги, но не делает этого. Однако требует от России те же три миллиарда по решению стокгольмского арбитража. При этом Путин отметил, что это решение — «какая-то чушь», оно вынесено на основании тяжелого экономического положения на Украине. Это не аргумент и свидетельствует о том, что решение политическое, подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Москва готова поставлять Киеву газ со скидкой. Вопрос о объемах транзита газа, мы не собираемся заключать на какой то срок газовое соглашение к потом отказываться от него. Мы хотим оставить украинский транзит и даже скидку дать, заявил Путин, в то же время не преминул заметить, что украинский маршрут длиннее, чем балтийский маршрут.

«У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике», — подвел черту под данный вопрос президент и добавил, что «Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе и для Украины», — подчеркнул президент.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Преступником, открывшим огонь на Большой Лубянке в Москве, вблизи здания ФСБ, был 39-летний уроженец Московской области, в прошлом занимавшийся предпринимательской деятельностью, сообщают СМИ. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался Евгений Манюров, бывший предприниматель из Подольска. Его фирма давала консультации в сфере коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году. Манюров давно увлекался стрельбой и даже […]