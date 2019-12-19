«Из Конституции можно убрать оговорку о двух президентских сроках подряд»: Путин

Президент России сказал, что в Конституции можно «так или иначе» менять практически все.

Из российской Конституции можно было бы исключить оговорку о том, что один и тот же человек не может занимать президентское кресло два срока подряд. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Что можно было бы сделать касательно этих сроков — отменить оговорку „подряд“. Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. [Эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в Конституции можно «так или иначе» менять практически все, кроме первой главы об основах конституционного строя. В частности, можно расширить права парламента. «Все это можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно», — сказал Путин.

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