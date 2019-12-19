«Из Конституции можно убрать оговорку о двух президентских сроках подряд»: Путин

19.12.2019, 14:24, Новости дня

Президент России сказал, что в Конституции можно «так или иначе» менять практически все.

Из российской Конституции можно было бы исключить оговорку о том, что один и тот же человек не может занимать президентское кресло два срока подряд. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Что можно было бы сделать касательно этих сроков — отменить оговорку „подряд“. Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. [Эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в Конституции можно «так или иначе» менять практически все, кроме первой главы об основах конституционного строя. В частности, можно расширить права парламента. «Все это можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно», — сказал Путин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Преступником, открывшим огонь на Большой Лубянке в Москве, вблизи здания ФСБ, был 39-летний уроженец Московской области, в прошлом занимавшийся предпринимательской деятельностью, сообщают СМИ. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался Евгений Манюров, бывший предприниматель из Подольска. Его фирма давала консультации в сфере коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году. Манюров давно увлекался стрельбой и даже […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика