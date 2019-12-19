«Наконец-то у нее хватило на это ума»: Максим Фадеев высказался об отказе Пугачевой от новогодних «огоньков»

Продюсер Максим Фадеев поддержал решение Примадонны аллы Пугачевой не выступать на новогодних огоньках в этом году. Он назвал певицу «Молодцом», и обрадовался, что «у нее хватило на это ума».
Как известно, в этом году россияне не увидят выступление Аллы Пугачевой на федеральных каналах в новогоднюю ночь. Примадонна отказалась от выступлений, на что отреагировал известный продюсер Максим Фадеев. Артист сказал: «Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума».
В прошлую новогоднюю ночь, стоит отметить, Алла Пугачева тоже не выступала, однако на одном из каналов показали клип на одну из ее композиций, записанный ранее.
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