«Наконец-то у нее хватило на это ума»: Максим Фадеев высказался об отказе Пугачевой от новогодних «огоньков»

19.12.2019, 14:21, Разное

Продюсер Максим Фадеев поддержал решение Примадонны аллы Пугачевой не выступать на новогодних огоньках в этом году. Он назвал певицу «Молодцом», и обрадовался, что «у нее хватило на это ума».
Как известно, в этом году россияне не увидят выступление Аллы Пугачевой на федеральных каналах в новогоднюю ночь. Примадонна отказалась от выступлений, на что отреагировал известный продюсер Максим Фадеев. Артист сказал: «Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума».

В прошлую новогоднюю ночь, стоит отметить, Алла Пугачева тоже не выступала, однако на одном из каналов показали клип на одну из ее композиций, записанный ранее.



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