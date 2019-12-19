Россиянам пообещали в новом году рост пенсий

В Пенсионном фонде РФ пообещали улучшение для пенсионеров в грядущем 2020 году. Со слов руководства ведомства, ожидается реальный рост пенсий, который компенсирует инфляцию.

Как разъяснил ситуацию глава ПФР, в 2020-м каждый житель РФ пенсионного возраста сможет рассчитывать на увеличение размера выплат на три процента. Со слов Антона Дроздова, индексированные пенсии будут почти вдвое опережать рост инфляции.

При этом в текущем году индексация составляет 6,6%, тогда как рост пенсий уже сейчас превышает показатели роста цен. В уходящем 2019-м инфляция достигла 4,3%, а пенсии были увеличены примерно на 2,5%. Уже до 2022-2023 года правительство Российской Федерации намерено увеличить пенсионные выплаты более, чем на 18%.

Средний показатель размера пенсии в 2022 году составит 18,3 тысячи рублей. На увеличение размера выплат пенсии в РФ в 2020 году будет выделено 123 миллиарда рублей, оставшихся по итогам текущего, 2019 года. Таким образом правительство позаботится о людях преклонного возраста и инвалидах.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Преступником, открывшим огонь на Большой Лубянке в Москве, вблизи здания ФСБ, был 39-летний уроженец Московской области, в прошлом занимавшийся предпринимательской деятельностью, сообщают СМИ. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался Евгений Манюров, бывший предприниматель из Подольска. Его фирма давала консультации в сфере коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году. Манюров давно увлекался стрельбой и даже […]