Россиянам пообещали в новом году рост пенсий

19.12.2019, 14:21, Разное

В Пенсионном фонде РФ пообещали улучшение для пенсионеров в грядущем 2020 году. Со слов руководства ведомства, ожидается реальный рост пенсий, который компенсирует инфляцию.
Как разъяснил ситуацию глава ПФР, в 2020-м каждый житель РФ пенсионного возраста сможет рассчитывать на увеличение размера выплат на три процента. Со слов Антона Дроздова, индексированные пенсии будут почти вдвое опережать рост инфляции.

При этом в текущем году индексация составляет 6,6%, тогда как рост пенсий уже сейчас превышает показатели роста цен. В уходящем 2019-м инфляция достигла 4,3%, а пенсии были увеличены примерно на 2,5%. Уже до 2022-2023 года правительство Российской Федерации намерено увеличить пенсионные выплаты более, чем на 18%.

Средний показатель размера пенсии в 2022 году составит 18,3 тысячи рублей. На увеличение размера выплат пенсии в РФ в 2020 году будет выделено 123 миллиарда рублей, оставшихся по итогам текущего, 2019 года. Таким образом правительство позаботится о людях преклонного возраста и инвалидах.



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