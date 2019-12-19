Путин высказался о пенсиях россиян

19.12.2019, 14:19, Разное

Заморозка накопительной пенсий россиян стала темой, неоднократно поднимавшейся в СМИ. Многие эксперты опасались, что гражданам стоит готовиться к новой реформе, которая перекроит правила распределения средств.

Владимир Путин успокоил нынешних и будущих пенсионеров – новых реформ не планируется. «В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации – нигде», – подчеркнул президент России.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите», – добавил Владимир Путин.

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