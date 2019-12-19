Путин высказался о пенсиях россиян

Заморозка накопительной пенсий россиян стала темой, неоднократно поднимавшейся в СМИ. Многие эксперты опасались, что гражданам стоит готовиться к новой реформе, которая перекроит правила распределения средств.

Владимир Путин успокоил нынешних и будущих пенсионеров – новых реформ не планируется. «В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации – нигде», – подчеркнул президент России.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите», – добавил Владимир Путин.

Материал дополняется.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Преступником, открывшим огонь на Большой Лубянке в Москве, вблизи здания ФСБ, был 39-летний уроженец Московской области, в прошлом занимавшийся предпринимательской деятельностью, сообщают СМИ. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался Евгений Манюров, бывший предприниматель из Подольска. Его фирма давала консультации в сфере коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году. Манюров давно увлекался стрельбой и даже […]