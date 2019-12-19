Путин ответил на вопрос о возможности новой пенсионной реформы

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что российские власти не рассматривают вопрос о проведении новой пенсионной реформы.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», – сообщил президент на вопрос журналиста о возможности проведения новой пенсионной реформы.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями и вопрос идет просто об их защите», – добавил президент.

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отношения между США и Турцией продолжают ухудшаться. Анкара вплотную приблизилась к тому, чтобы «попросить на выход» американских военных со своей территории. Чем же может закончиться разлад между двумя сильнейшими членами НАТО? Формальным поводом для ссоры между союзниками стало решение президента Эрдогана приобрести вместо американских ЗРК российские комплексы С-400. В Вашингтоне сочли это «ударом в спину», […]