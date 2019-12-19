Во Владе Топалове не нашли сходства с сыном

Супруги активно делятся всевозможными моментами из жизни наследника. Он – главный герой социальных сетей родителей, не считая их самих.

Накануне Топалов опубликовал очередной милый снимок с сыном. Артист держит Мишу на руках, пока тот внимательно смотрит в камеру огромными голубыми глазами.

«Срооооочно СОЖРАТЬ! Сроооочно! Эту булку я хочу срочно сожрать!!!! Моя сладость и радость!!!! Уже мой учитель! Моё сердце и моя жизнь! Абсолютная любоффф!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – подписал кадр Влад.

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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 19 Дек 2019 в 12:34 PST

Поклонников фото пронзило до глубины души, сообщает Пятый канал. Крохотный Миша умилил своим видом даже злопыхателей, которые не написали ни одного гневного комментария.

«О Боже, эти невероятные глаза!», – восхитилась фанатка.

Многие также отметили, что сын больше похож на свою звездную мать, чем на отца. «На Регину похож!», «Похож на маму, а глаза папы!», «На маму безумно похож!», – заявили фолловеры.

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