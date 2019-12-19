Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко

Решение о создании Союзного государства российский лидер

назвал правильным. Однако до сих пор большая часть соглашений не реализована,

посетовал Путин.

В Минске часто жалуются на цены на энергоносители. Однако их

цена для Белоруссии гораздо меньше, чем для остальных, заметил президент.

«Доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в четыре раза»,

– подчеркнул Путин.

Средневзвешенная цена за газ по России – 70 долларов за

тысячу кубометров, уточнил российский лидер. «Если мы будем дотировать всю

белорусскую экономику, это будет странно», – добавил президент.

Экономическая поддержка со стороны России возможна, отметил

Путин, но для этого нужно создать условия. Российский лидер вновь напомнил о

необходимости создания общего законодательства и наднациональных органов.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин и Александр

Лукашенко провели переговоры в Сочи. Сторонам не удалось согласовать все пункты

дорожной карты по интеграции. Следующая встреча пройдет 20 декабря в

Санкт-Петербурге.

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит 15-ю

ежегодную пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900

журналистов: от крупных мировых агентств до региональной прессы.

Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.

Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами

четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и

сорок пять минут.

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