Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов подписал японского форварда

«Ливерпуль» на своем официальном сайте сообщил о подписании японского нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино.

18 декабря нападающий успешно прошел медицинское обследование и согласовал детали договора с английским клубом.

Контракт Минамино с «Ливерпулем» вступит в силу с 1 января следующего года.

Сумма трансфера и длительность подписанного соглашения не разглашаются.

Минамино перешел в «Зальцбург» в начале 2015 года из японского клуба «Сересо Осака». В составе австрийской команды японец сыграл 199 матчей, забил 64 гола и отдал 44 результативные передачи.

«Ливерпуль» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В финале команда победила «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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