Цимбалюк – Путину: Если бы украинские танки были на Кубани, вы изменили бы к нам отношение. Видео

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Видео: Россия 24 / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Отношения между США и Турцией продолжают ухудшаться. Анкара вплотную приблизилась к тому, чтобы «попросить на выход» американских военных со своей территории. Чем же может закончиться разлад между двумя сильнейшими членами НАТО? Формальным поводом для ссоры между союзниками стало решение президента Эрдогана приобрести вместо американских ЗРК российские комплексы С-400. В Вашингтоне сочли это «ударом в спину», […]
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