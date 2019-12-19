Большая пресс-конференция Путина-2019.

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Источник: Новая газета
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Последнее: Отношения между США и Турцией продолжают ухудшаться. Анкара вплотную приблизилась к тому, чтобы «попросить на выход» американских военных со своей территории. Чем же может закончиться разлад между двумя сильнейшими членами НАТО? Формальным поводом для ссоры между союзниками стало решение президента Эрдогана приобрести вместо американских ЗРК российские комплексы С-400. В Вашингтоне сочли это «ударом в спину», […]
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