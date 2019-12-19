Руководители «Рыбинской генерации» встретилось с представителями КТОС

В здании городской администрации состоялась встреча председателей комитетов территориального общественного самоуправления с генеральным директором и директором по сбыту тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация».

Именно эта компания с 1 декабря отвечает за сферу теплоснабжения в Рыбинске. ООО «Рыбинская генерация» — дочерняя компания ПАО «ТГК-2». Она является инвестором, с которым у администрации города заключено концессионное соглашение сроком на 20 лет.

— Много вопросов возникает у жителей по поводу нашего прихода в жилищно-коммунальную сферу Рыбинска. Не все понимают, что такое концессия, для чего она нужна, обеспечены ли мы всеми необходимыми материалами и оборудованием, чтобы не допустить аварии на теплосетях. Готовы на эти и другие вопросы отвечать, — пояснил цель встречи генеральный директор ООО «Рыбинская генерация» Алексей Потехин.

С 1 декабря «Рыбинской генерации» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Рыбинска. Концессионное соглашение заключено на 20 лет. В ее рамках предусмотрено вложение инвестиций со стороны «Рыбинской генерации» в размере около 1 миллиарда рублей.

— За три недели нашей деятельности никаких сбоев в системе теплоснабжения не произошло. С МУП «Теплоэнерго» у нас заключен договор купли-продажи материалов, которые были у них на складе и договор аренды спецтехники. Подчеркну, что сейчас у нас нет такой позиции, в которой мы бы нуждались, — сказал Алексей Потехин.

Представителей КТОСов интересовала работа «Рыбинской генерации» с населением, выпуск квитанций и способы оплаты за теплоснабжение и горячее водоснабжение.

— По передаче базы данных у нас на текущий момент переговоры находятся на заключительной стадии. Для удобства населения кроме расчетно-кассового центра на Пушкина, 34 будут открыты дополнительные офисы. Все пункты МУП «ИРЦ» также будут принимать платежи. Кроме того, сохраняются все виды платежей со Сбербанком. Дистанционно платежи будут приниматься через наш интернет-сайт, — пояснил Максим Тимофеев, директор по сбыту тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация».

Дополнительные офисы «Рыбинской генерации» будут открыты по следующим адресам: ул. Гэсовская, 6; Северный проезд, 3; ул. Пархинская, 1; ул. Бабушкина, 17; ул. Моторостроителей, 9б и ул. Черняховского, 8.

В случае каких-либо изменений актуальную информацию ООО «Рыбинская генерация» будет размещать на оборотной стороне квитанции, отметили в пресс-службе администрации города Рыбинска.

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