Выглядит комично: Тимати заплевали рядом с роскошной Решетовой

Модель

предстала в красном облегающем платье с декольте и вырезом под грудью. Образ

она дополнила черными туфлями-лодочками. Выбрав такой наряд, возлюбленная

музыканта продемонстрировала прекрасную фигуру, а ведь после рождения ее

первенца прошло всего два месяца.

А вот ее

избранник привлек внимание в отрицательном смысле. Исполнитель облачился в серое

пальто с меховым воротом, красную водолазку, джинсы и зеленые слипоны. На

его голове была объемная кепи в клетку.

Непонятно, почему рэпер Тимати решил комбинировать такие цвета. Рядом с

холеной Решетовой рэпер Тимати выглядел карикатурно. «Так и хочется сдать верхнюю одежду Тимати

в гардероб. Исполнитель либо старался отдать дань советской классике, либо

не пытался поработать над образом вовсе. Он выглядит несколько

комично», – цитирует модельера, стилиста и fashion-эксперта Наза

Маера «Экспресс газета».

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Публикация от Black Star Fan⚡️ (@blackstarofflcall) 18 Дек 2019 в 2:49 PST

При этом он добавил, что вещи на артисте могли бы

работать слаженно, если убрать некоторые из них. Специалист рекомендовал

рэперу Тимати в данном случае снять пальто и кепи, оставить

водолазку, джинсы с обувью и даже аксессуары.

По мнению стилиста, образы Анастасии Решетовой и музыканта не гармонируют.

Наряд модели выглядит строго, сексуально и продуманно,

в то время как внешний вид рэпера Тимати эксперт назвал чудным.

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