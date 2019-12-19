Офицера приговорили за взятки при отборе военнослужащих в Сирию

Старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа Антону Даниловскому вынесен приговор за получение взяток, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Суд назначил Данилевскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строгого режима с лишением права занимать государственные, муниципальные и военные должности сроком на два года, с лишением воинского звания капитан 3 ранга», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в 2016 году Даниловский проходил службу в должности начальника автомобильной службы в войсковой части 03216, дислоцированной в Санкт-Петербурге. Даниловский и его сообщник З. занимались отбором военнослужащих для командировок в Сирию.
«При этом З. договорился с Даниловским, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать Даниловскому часть из общей суммы полученных взяток – по 15 тыс. рублей, за офицеров – по 50 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.
Также суд отметил, что минимум пять кандидатов на отправку в Сирию передали взятку и были отобраны для прохождения службы в этой стране.
Даниловский признал вину, у него конфисковали 160 тыс. рублей в доход государства.
Ранее в соцсетях автор канала Fighterbomber, предположительно, военный летчик сообщил, что якобы военные летчики «списываются через взятки врачам, увольняются по истечении первого контракта» из ВКС России.
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