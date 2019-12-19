Офицера приговорили за взятки при отборе военнослужащих в Сирию

Старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа Антону Даниловскому вынесен приговор за получение взяток, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд назначил Данилевскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строгого режима с лишением права занимать государственные, муниципальные и военные должности сроком на два года, с лишением воинского звания капитан 3 ранга», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2016 году Даниловский проходил службу в должности начальника автомобильной службы в войсковой части 03216, дислоцированной в Санкт-Петербурге. Даниловский и его сообщник З. занимались отбором военнослужащих для командировок в Сирию.

«При этом З. договорился с Даниловским, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать Даниловскому часть из общей суммы полученных взяток – по 15 тыс. рублей, за офицеров – по 50 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.

Также суд отметил, что минимум пять кандидатов на отправку в Сирию передали взятку и были отобраны для прохождения службы в этой стране.

Даниловский признал вину, у него конфисковали 160 тыс. рублей в доход государства.

Ранее в соцсетях автор канала Fighterbomber, предположительно, военный летчик сообщил, что якобы военные летчики «списываются через взятки врачам, увольняются по истечении первого контракта» из ВКС России.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Telegram-канал Baza опубликовал фотографию человека, которого ФСБ считает напавшим на приемную спецслужбы на Лубянке. «По словам специалистов, он вел себя как человек со специальной подготовкой», — говорится в сообщении. Стрельба у здания ФСБ в Москве началась в четверг вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ. Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ […]