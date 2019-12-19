Путин назвал развитие ИИ вопросом выживаемости России

19.12.2019, 14:12, Новости дня

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что развитие искусственного интеллекта является вопросом национальной безопасности и выживаемости России.

«Где-то в сфере искусственного интеллекта мы продвинулись, что-то сделали в недостаточном объеме. Но есть вещи очевидные кроме банковской сфере – беспилотники, транспорт. Беспилотники «Яндекса» и «КамАЗа» накатали уже больше 1 тыс. км, и это первые шаги, без которых которых развитие невозможно», – сказал российский лидер.

Он добавил, что искусственный интеллект можно применять вообще во всех сферах.

«Это вопрос национальной безопасности и выживаемости России. Возможности искусственного интеллекта будут влиять на оборону, на темпы развития экономики», – сказал Путин, отметив, что для развития ИИ уже создана программа, а также пул потенциально заинтересованных инвесторов.

«Имея в виду нашу огромную территорию, большое население, нужно понимать, что если мы не будем двигаться по этому направлению, то даже территорию не сможем как следует охранять», – сообщил президент.



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