Свитолина показала свою тренировку

19.12.2019, 14:06, Новости дня

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала в Instagram комплекс упражнений, которые делает в спортзале.

«Если вы не делаете посты после занятий в тренажерном зале, вы вообще работали?» – написала она.

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If you don’t post after gym session , did you even work out ?! * ‍ * * @whgym

Публикация от Elina Svitolina * (@elisvitolina) 16 Дек 2019 в 10:07 PST

Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Она завершила сезон 2019 года на шестом месте в рейтинге WTA. Новый сезон украинка начнет на первом турнире серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене с 6-го по 12 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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