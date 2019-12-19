Путин о транзите газа через Украину: Я думаю, мы договоримся

Россия и Украина могут договориться по вопросу транзита газа, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин. Его пресс-конференцию транслирует в YouTube телеканал «Россия 24».

Корреспондент украинского информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк задал вопрос о возможности «газовой войны» между РФ и Украиной. «Складывается впечатление, что вы не планируете отдавать нам $3 млрд, согласно решению международного арбитража», – сказал украинский журналист.

«Вы сказали по поводу $3 млрд… Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средства из фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги. $3 млрд как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», – заявил Путин.

Он добавил, что газовый вопрос – «чувствительная тема».

«Мы хотим решить эту проблему… Я убежден, что решение Стокгольмского арбитражного суда не юридический, и не правовой характер, а скорее политический… Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано: «В связи с тяжелым экономическим положением на Украине». Чушь какая-то просто…. Ну ладно. Решение есть, это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить, будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых структурных объектов, таких как «Северный поток», «Северный поток – 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом хочу обратить ваше внимание, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет. Мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут», – продолжил президент России.

Путин отметил, что при этом «украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю».

«Он длиннее и для нас дороже… Но все-таки маршрут отработанный, мы готовы его сохранять. Готовы были бы и поставлять газ на Украину со скидкой в 20-25%, это можно сделать… Но я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике», – сказал Путин.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Следующие пройдут 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК «Нафтогаз України».

В «Нафтогазі» заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым «Газпром» должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

«Газпром», в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогазу» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к «нулевому варианту», и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос «был разблокирован». «В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо», – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и «газовой войны».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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