Мнение: Курсы любви для подростков, страна – чемпион мира по пластике и бедные корейские пенсионеры

1. Власти Южной Кореи заставляют студентов встречаться друг с другом в надежде поднять рождаемость – об этом говорится в посте на развлекательном форуме 9gag. Рождаемость в богатой капиталистической Корее действительно одна из самых низких мире – на одну женщину там приходится лишь 1,1 ребёнка. Хуже среди независимых государств дела обстоят только в богатом капиталистическом Сингапуре:

https://9gag.com/gag/a6N9qYe

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_и_зависимых_территорий_по_суммарному_коэффициенту_рождаемости

Я сомневаюсь, что студентов принуждают к любви силой. В посте на нижней части картинки пишут о «предоставляемой правительством девушке», government mandated girlfriend, что является известным англоязычным мемом.

Тем не менее в подзаголовке новости говорится лишь о том, что южнокорейским подросткам дадут возможность по собственному желанию пройти курсы по любви и браку. Идея выглядит логичной: в современных условиях, когда институт традиционной семьи практически разрушен, молодым людям сложно получить соответствующие знания «из жизни». Если пытаться строить семейную жизнь на основе сценариев успеха из «Дома-2» или советов интернет-гуру, результат может получиться обескураживающим.

У нас в России также звучат предложения вернуть в школы советский предмет «Этика и психология семейной жизни» для борьбы с падением рождаемости. Но дело много лет буксует – очевидно, по той причине, что представления о правильной семейной жизни у россиян очень разные, и многие семьи категорически против секспросвета, который, по идее, должен быть частью данного предмета.

Как вы считаете, коллеги? Стоит ли нам действовать по примеру Южной Кореи: вводить в школы и вузы курсы любви и брака? Лично я бы хотел для начала ознакомиться со статистикой по педагогам. Сердце подсказывает мне, что процент успешных браков среди учителей навряд ли сильно превышает средний по стране.

2. Интересный факт, который, возможно, связан с предыдущим пунктом. Южная Корея входит в число мировых лидеров по количеству пластических операций на душу населения. В 2011 году она занимала по этому показателю первое место, с почти 14-ю операциями на каждую тысячу человек:

https://comment-cdn.9gag.com/image?ref=9gag.com#https://img-comment-fun.9cache.com/media/a6NZqD9/akmMg122_700w_0.jpg

Судя по всему, в данный момент южнокорейцы также на первом месте по пластическим операциям среди крупных стран, поскольку они в числе лидеров по количеству хирургов данного профиля (в пересчёте на размер населения также на первом месте):

https://www.statista.com/graphic/1/293331/leading-countries-by-number-of-plastic-surgeons.jpg

Кто-нибудь может объяснить, почему пластическая хирургия так популярна в Южной Корее? Неужели свободные корейцы настолько недовольны своей внешностью, что либо не желают общаться с противоположным полом, либо идут под нож? Или всё же это вопрос моды?

Я бы ещё понял, если пластических хирургов завезли бы в Северную Корею, и там все массово начали делать себе внешность как у Великого Лидера (а если это будет запрещено, то хотя бы как у жены Великого Лидера!). Но Южная Корея, ориентированная на Запад, где нынче популярны феминизм и бодипозитив? Почему они так любят пластику?

3. Проблема сокращения числа детей и молодёжи в Южной Корее усугубляется бедностью стариков — почти половина южнокорейских пенсионеров имеет пугающе низкие доходы. Сейчас экономика Южная Корея развита, однако период стабильности и благополучия пока ещё слишком короток, чтобы в стране успела сформироваться мощная социальная система:

https://zen.yandex.ru/media/map_mind/procent-pensionerov-jivuscih-v-bednosti-v-nekotoryh-stranah-mira-5dd502a46c428f7920c29def

Согласно новому отчёту, в странах ОЭСР 12,6 процента людей в возрасте 65 лет и старше живут в условиях относительной бедности по уровню доходов. Этот термин определяется как доход ниже половины среднедушевого национального дохода домохозяйства. Это наиболее распространено в Южной Корее, где чуть менее 50 процентов пенсионеров живут в бедности. В докладе упоминается, что пенсионная система, которая еще не полностью сформировалась, является одной из причин столь тревожно высокого показателя.

Австралия и США также имеют высокий уровень бедности среди пенсионеров – 35,5 и 21,5 процента соответственно. Нидерланды находятся на самом противоположном конце шкалы, и только 2 процента их пенсионеров испытывают финансовые трудности.

Очевидно, что быстрый экономический взлёт Южной Кореи, произошедший в последние десятилетия, имеет свои оборотные стороны, и с пенсионной системой у них ненамного лучше, чем в том же Китае, который так любят нахваливать наши коммунисты.

Ужасно даже подумать, какая судьба ждёт южнокорейских стариков в том случае, если они, вдобавок, ещё и не смогут научить своих подростков правильно размножатся. Впрочем, под боком у них есть довольно благополучная в демографическом плане Северная Корея, а корейцы всё-таки один и тот же, хотя и разделённый пока народ.

Источник: Место для дискуссий

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