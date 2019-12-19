Путин рассказал о достижениях в оборонке за последние годы

19.12.2019, 14:05, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о мерах госполитики для развития конкурентоспособности оборонной промышленности.

«Главное, что мы сохранили оборонку. Развитие идет очень быстрыми темпами. Первое, что мы сделали – обновили производственную базу. На этой базе созданы новейшие системы вооружений. Как показывает практика, результат получился хороший. Один из главных вопросов – закредитованность предприятий ВПК. Правительство сейчас активно работает над тем, как развязать этот «узел», он развязываемый. Я поручил коллегам подготовить вариант нашего решения. Это важно для оборонки, которая является локомотивом всего производства», – сказал Путин. 



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