Астрономы рассказали, как формируются планетные системы

Проводя наблюдения за звездой HD 141569A, располагающейся в созвездии Весов, исследователи обратили внимание на формирование планетной системы вокруг нее. Источником материала выступают частицы облака из газа и пыли.

Подобные процессы происходят у многих молодых звезд. Ученые предполагают, что изучив механизмы этого явления, они смогут понять, как образовывалась Вселенная. Ранее исследователи задавались вопросом, существуют ли кроме Солнечной системы другие. На данный момент открыто свыше трех тысяч планетных систем. Есть гипотеза о том, что экзопланеты формируются благодаря соединению частиц протопланетных дисков. Таких объектов в космосе очень много. Это очень нестабильные соединения, которые держатся около шести миллионов лет. В этих дисках появляются разрывы. Именно это явление, по мнению ученых, и является свидетельством процесса формирования новой планеты. Считается, что на начальном этапе эти космические объекты двигаются по орбите и поглощают частицы диска или наоборот способствуют его рассеиванию, оставляя за собой пустой след. Такое явление можно наблюдать сейчас на Сатурне, его спутники перемещаются как раз по таким коридорам.

Специалисты предполагают, что первый этап образования планет происходит очень быстро. Пылинки притягиваются и образуют объект, диаметром в несколько километров. Далее было отмечено образование новых спиральных структур, напоминающих рукава. Каждый раз, когда планета оказывается прямо на кончике двух рукавов, она тащит за собой спираль, двигаясь по орбите. На таком этапе формирования астрономы обнаруживают твердофазный метанол или метиловый спирт. Специалисты предполагают, что дальнейшие химические реакции с этими элементами ведут к зарождению жизни.

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