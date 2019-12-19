Названы сигналы организма, которые предупреждают об имеющихся нарушениях

Медики рассказалищ о сигналах организма, которые предупреждают об имеющихся нарушениях. Они рекомендуют обратиться к специалистам в случае обнаружения данных симптомов.
Если человек ощущает онемение или паралич в конечностях, то следует как можно скорее обратиться к врачу. Этот сигнал может предупреждать об инсульте или аневризме головного мозга. Эти патологии могут повлечь за собой серьезные неврологические нарушения и даже смерть.
Очень тревожным симптомом является сильное чувство страха, которое сопровождается холодным потом, тошнотой и одышкой. Такая клиническая картина может быть при одном из видов инфаркта.
Выделение крови при мочеиспускании должно стать поводом для визита к врачу. Это может быть как признаком инфекции мочеполовых путей, так и симптомом онкологии. Точный диагноз может поставить только специалист.
Тяжелая одышка может проявляться периодически у пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если этот симптом не проходит, то необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку он может быть признаком приступа астмы.
Депрессия также является серьезным поводом для обращения в медицинское учреждение. В этом состоянии человек может быть потенциально опасен для себя, потому лучше скорректировать симптомы специальными препаратами.
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