Путин оценил вероятность импичмента Трампа

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения РФ и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь.

Путин отметил, что не уверен в том, что дни президентства Дональда Трампа в США сочтены.

«Вы говорите так, как будто Трамп больше не будет президентом. Но я в этом не уверен. Решение по импичменту должно еще пройти Сенат, а там у республиканцев большинство», – заметил президент.

Происходящее там Путин считает продолжением внутриполитической борьбы. Говоря о новых возможных санкциях со стороны США, президент отметил, что они будут «сказываться на уровне наших отношений».

«Безусловно США будут работать с нами там, где им выгодно, а в других – сдерживать нас. Мы будем отвечать зеркально. Ничего хорошего в этом нет», – сказал Путин.

Российский лидер заметил, что США якобы хотят помочь Украине «сохранить транзит», но подчеркнул, что и Москва этого хочет.

«Дали бы лучше денег Украине! Ведь дают не деньги, а гарантии на кредиты. МВФ, который базируется в США, требует отмены льгот на энергоносители для жителей. ЕС требует разрешения на вывоз кругляка. Так ведь оставят голые скалы от Карпат. Вроде США поддерживают Украину, но наносят серьезные удары. Теперь землю требуют разрешить продавать. Для Украины земля – сакральное значение. Могу их понять. Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины. Но на самом деле хотят, чтобы Украина за наш счет пополняла бюджет», – сообщил Путин.

Он подчеркнул, что РФ заинтересована в отношениях с США и будет их поддерживать независимо от того, кто в Белом доме и кто контролирует Конгресс США.

«Мы должны строить отношения на вопросах глобальной безопасности. Я уже говорил – готовы просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3. Если завтра по почте пришлют, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. Если не будет СНВ-3, то ничего не будет, что сдерживает гонку вооружений в мире», – подчеркнул президент России.





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