Путин заявил о 5 уголовных делах в рамках дела Голунова, про которые никто не знает

Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами объявил о том, что против пятерых сотрудников МВД, задерживавших спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела.

«Что касается Голунова, такая у него фамилия? Действительно решено засекретить материалы, так как в ходе расследования возникают вопросы об организации оперативно-розыскной деятельности. Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки «Интерфакса» о необходимости «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы в связи с делом Голунова, Путин заявил: «Мы уже это проходили. Лучше никаких чисток не проводить».

Также президент не стал гарантировать, что дело Голунова не будет спущено на тормозах.

Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке, а также в других странах. За прекращение дела выступали представители медиа, общественные деятели, музыканты, актеры, политики. 10 июня «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых крупным шрифтом было написано: «Я/Мы Иван Голунов». Также на 12 июня был запланирован марш в его поддержку, проведению которого активно препятствовали московские власти.

После прекращения уголовного дела против Голунова организаторы решили не отменять митинг, но отказались от призыва людей на улицы. В результате на акции против сфабрикованных дел были задержаны больше 500 человек, в том числе многие коллеги Голунова.

Четверых сотрудников УВД по Западному округу Москвы уволили после завершения служебной проверки по делу. При этом в МВД не уточняли, кто именно был уволен.

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