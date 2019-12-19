Путин выступил за то, чтобы убрать оговорку «подряд» из положения Конституции о президентском сроке

Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных изменениях Конституции, заявил, что «можно было бы убрать оговорку «подряд» из положения о сроке президента. Это заявление прозвучало в рамках ежегодной пресс-конференции президента.
«Это живой инструмент, он должен соответствовать требованиях общества. Нам не следует принимать новую Конституцию. У нас есть фундаментальные вещи, все остальное менять можно. Я понимаю логику тех, кто предлагает какие-то изменения, это связано с возможным расширением прав парламента, но это все можно делать только после хорошей подготовки общества. Прежние изменения были связаны только с количеством президентских сроков. Что можно сделать — отменить оговорку «подряд», — сказал Путин.
«Вот ваш покорный слуга отслужил, ушел с должности [президента], а потом имел конституционное право вернуться, потому что это было уже не «два срока подряд», — напомнил Путин.
Также Путин высказался за расширение прав парламента, изменений прерогатив президента и правительства «после хорошей подготовки и дискуссии».
Ранее Путин объявил о том, что против пятерых сотрудников МВД, задерживавших спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона «Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Япония впервые экстрадировала лидера ОПГ в Россию / 29 ноября
- «Шахтер» в меньшинстве удержал победу над «Динамо» в 14-м туре УПЛ / 10 ноября
- МИД заявил о недружественных демаршах Эстонии в отношении России / 5 ноября
- Рада разработает новый законопроект об оценке имущества и электронных площадках / 29 октября
- В Литве на заднем дворе жилого дома разбился самолет / 8 декабря
- Зеленский сказал, чего хочет добиться на «нормандском саммите» / 4 декабря
- АПЛ «Иркутск» и корабль «Маршал Шапошников» получат гиперзвуковые «Цирконы» / 8 ноября
- Переходное правительство Боливии обвинило моралеса в терроризме / 25 ноября