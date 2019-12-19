Путин выступил за то, чтобы убрать оговорку «подряд» из положения Конституции о президентском сроке

Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных изменениях Конституции, заявил, что «можно было бы убрать оговорку «подряд» из положения о сроке президента. Это заявление прозвучало в рамках ежегодной пресс-конференции президента.

«Это живой инструмент, он должен соответствовать требованиях общества. Нам не следует принимать новую Конституцию. У нас есть фундаментальные вещи, все остальное менять можно. Я понимаю логику тех, кто предлагает какие-то изменения, это связано с возможным расширением прав парламента, но это все можно делать только после хорошей подготовки общества. Прежние изменения были связаны только с количеством президентских сроков. Что можно сделать — отменить оговорку «подряд», — сказал Путин.

«Вот ваш покорный слуга отслужил, ушел с должности [президента], а потом имел конституционное право вернуться, потому что это было уже не «два срока подряд», — напомнил Путин.

Также Путин высказался за расширение прав парламента, изменений прерогатив президента и правительства «после хорошей подготовки и дискуссии».

Ранее Путин объявил о том, что против пятерых сотрудников МВД, задерживавших спецкора «Медузы» Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела.

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