Путин ушел от вопроса Spieiegel о берлинском убийце

Владимир Путин на пресс-конференции ушел от вопроса журналиста издания Spieiegel о берлинском убийце.

Журналист спросил, почему РФ не обращалась с просьбой о выдаче Зелимхана Хангошвили. Путин заявил, что запросы были, но на уровне спецслужб, а не по официальным каналам.

«Это был кровавый убийца. Он уничтожил на одной из акций 98 человек. Он участвовал в организации взрывов в московском метро. И это не весь перечень. Что касается сотрудничества с Германией по данному вопросу. Главное, что мы должны понимать в этой сфере, — это то, что сотрудничество дожно быть в обе стороны. Сейчас в Сирии мы наблюдаем, что происходит в лагерях и тюрьмах, в которых сидят боевики ИГИЛ. Выходцев из Средней Азии там больше всего, на втором месте россияне, но там немало и выходцев из Германии и Франции. Люди, о которых вы сейчас сказали, террористы, убийцы. Его же убили в центре Берлина. У вас такие бандиты гуляют по Берлину. А если к вам приедет тот, кто сидит в лагерях, вам это понравится? Надеемся на совместную работу», — сказал президент.

Путин также заявил, что некие разговоры о выдаче велись на уровне спецслужб, но так и не смог объяснить, почему РФ не передала Германии никакой информации в подтверждение заявлений об участии Хангошвили в терактах.

Ранее Германия уже выдавала России исламистов. В частности — 19-летнего уроженца одной из кавказских республик, обвиняемого в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии. Об этом сообщалось в сентябре.

На этой неделе министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что РФ не направляла Германии запросы о выдаче Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине. Его слова приводит телеканал ZDF.

По словам Мааса, представители России не сообщали федеральному правительству Германии, что Хангошвили подозревают в терроризме.

Обвинения предъявлены гражданину России Вадиму К. Сообщается, что он приехал в Германию с паспортом на имя Вадим С. и был арестован 24 августа — на следующий день после убийства. Речь идет о Вадиме Красикове, прибывшим в Германию с пасортом на имя Вадим Соколов.

Ранее Красиков уже находился в России в розыске за убийство, совершенное похожим образом.(Подробнее об этом читайте в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — «Киллер на велосипеде. Убийцей чеченца в Берлине оказался рецидивист Вадим Красиков, и его покрывает государство»)

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