Гаджеты: Компьютер Mac Pro получил простую и удобную конструкцию (9 фото + видео)



Поклонники продукции Apple получили недавно новый настольный компьютер Mac Pro, который был немедленно протестирован экспертами iFixit на ремонтопригодность. В результате новое изделие Apple получило неожиданно самый высокий бал в истории компании по показателю ремонтопригодности. Специалисты iFixit были поражены простотой разборки, демонтажа, открытия корпуса, а также модульной конструкцией, позволяющей оперативно проводить ремонт. В результате Mac Pro получил практически идеальную оценку, набрав 9 баллов из 10, по весьма требовательной шкале ремонтопригодности от iFixit.

Тестирование проводилось на базовой модели Mac Pro ценою 5999 долларов. Принимая во внимание, что цена компьютеров обусловлена модификацией внутренних компонентов, процесс разборки и демонтажа комплектующих деталей для всех моделей одинаков. В первую очередь специалисты были впечатлены простым и оперативным демонтажем наружной крышки-кожуха, которая просто снимается при помощи ручки расположенной в верхней части корпуса-«терки».

Внутри корпуса эксперты отмечают минимальное количество проводных соединений, на их замену пришли контактные площадки. Так кнопка питания включает компьютер с использованием четырех небольших кружков, размещенных по кругу. При демонтаже корпуса питание компьютера автоматически отключается.



Основные компоненты имеют модульную конструкцию, и для их демонтажа не требуется специальный инструмент, а доступ к основным компонентам компьютера простой и удобный. Для фиксации плат, установленных в разъемы PCI-Express, в компьютере установлен единый замок.

Единственным проблемным местом при разборке Mac Pro специалисты назвали процесс замены SSD накопителя, который интегрирован с микросхемой безопасности T2 от Apple и не может быть заменен пользователем самостоятельно.



Система охлаждения Mac Pro состоит из трех вентиляторов нагнетающих воздух вовнутрь и размещенных на фронтальной части компьютера, а также одного вытяжного вентилятора размещенного на противоположной стороне корпуса. Обдуву подвергается вся внутренняя поверхность без специализации на процессоре или видеокарте. Также не предусмотрены фильтры для защиты от попадания пыли вовнутрь корпуса.

Получение очень высокой для Apple оценки ремонтопригодности 9 из 10 от iFixit, позволяет надеяться, что владельцы Mac Pro смогут самостоятельно разобраться в ремонте и замене модульных комплектующих устройства, не привлекая специалистов.

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