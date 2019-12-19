Мнение: Телепутин заменил телепузиков?

19.12.2019, 13:55, Разное

В конце прошлого века в телевизоре зажигали телепузики. В эфир было выпущено более трехсот серий приключений телепузиков.

Но вскоре телепузики исчезли с экранов, а в телевизоре появился телепутин.

А не могли детишки, привыкшие к телепузикам, решить, что мультгерои выросли и выбились в люди, что один из телепузиков даже стал президентом России?

И зажигает в телевизоре круче телепузиков?

И сегодня зажжет?

Картинка отсюда, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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