Мнение: Телепутин заменил телепузиков?

В конце прошлого века в телевизоре зажигали телепузики. В эфир было выпущено более трехсот серий приключений телепузиков.
Но вскоре телепузики исчезли с экранов, а в телевизоре появился телепутин.
А не могли детишки, привыкшие к телепузикам, решить, что мультгерои выросли и выбились в люди, что один из телепузиков даже стал президентом России?
И зажигает в телевизоре круче телепузиков?
И сегодня зажжет?
Картинка отсюда, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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