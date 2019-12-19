Сытника внесли в реестр коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Скриншот страницы обнародовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Директор НАБУ Артем Сытник судом признан виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Этот факт также отражен в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», – написала Сарган.

Основанием для внесения в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда от 13 декабря, который оставил без изменений решение суда первой инстанции, признавшее Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн.

6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.

Как рассказывал источник издания «ГОРДОН» в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания «ГОРДОН», тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий «Полесское-Сарны», потому что «не мог отказать в силу жизненных принципов».

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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