Эксперты: Алкоголь разрушает сердечные ткани

Научные специалисты из Арктического университета Норвегии поделились результатами проведенного исследования, направленного на изучение влияния спиртных напитков на здоровья сердца, сообщает Anonses.ru.

На протяжении длительного периода времени эксперты работали над изучением влияния алкогольных напитков на здоровье человека. В целом выяснилось, что спиртное негативное влияние на работу практически всех систем, в особенности сердечно-сосудистой. Именно этот момент ученые из Норвегии и решили проанализировать. Они изучали образцы крови более чем 2,5 тысяч россиян, проживающих на территории Архангельской области. При анализе специалисты обращали внимание на три биомаркера, которые указывали на повреждения сердца.

Таким образом, самые высокие уровни всех трех биомаркеров были обнаружены у людей, которые употребляли очень много спиртного. Кроме того, именно у них наблюдались разрушения тканей сердца.

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