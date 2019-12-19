«Вы придурки?»: Путин резко осудил идею сдачи Ленинграда во время войны

Президент России резко высказался в адрес тех людей, которые рассуждают о возможности сдачи Ленинграда немцам во время Великой Отечественной войны. «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь», – заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Российский лидер напомнил, что нацистская Германия хотела погубить славянский народ. «Часть населения они хотели использовать для работ, большую часть – отправить за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении государства и сохранении славянского этноса», – цитирует Владимира Путина РИА ФАН.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в 12 часов началась большая пресс-конференция президента России. Мероприятие побило рекорд по количеству аккредитованных журналистов. 1895 человек получили шанс задать вопрос Владимиру Путину.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Московский областной суд оставил без изменения приговор израильтянке Нааме Иссахар – 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. В апреле Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево: она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив, в ее багаже нашли 9,6 граммов гашиша. Девушка признала, что наркотик действительно был в багаже, но не признала обвинение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нардеп от «Слуги народа»: Я свидетель политической коррупции Дубневича / 31 октября
- Обозреватель Figaro — презрение к России — главная стратегическая ошибка Европы, и Макрон это понимает / 4 декабря
- НАТО не видит улучшения отношений с Россией – Столтенберг / 5 декабря
- Угрожавших совершить покушение на Макрона задержали во Франции / 15 ноября
- Календарь: 18 ноября — День рождения Деда Мороза / 18 ноября
- Депутат Госдумы заявил о массовых приписках в больницах / 12 декабря
- Соловей: Что будет с боевиками «ЛДНР»? Им даны гарантии с российской стороны / 14 ноября
- По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержаны родственники главаря ОПГ / 7 декабря