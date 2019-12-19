«Вы придурки?»: Путин резко осудил идею сдачи Ленинграда во время войны

Президент России резко высказался в адрес тех людей, которые рассуждают о возможности сдачи Ленинграда немцам во время Великой Отечественной войны. «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь», – заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Российский лидер напомнил, что нацистская Германия хотела погубить славянский народ. «Часть населения они хотели использовать для работ, большую часть – отправить за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении государства и сохранении славянского этноса», – цитирует Владимира Путина РИА ФАН.

Напомним, в четверг, 19 декабря, в 12 часов началась большая пресс-конференция президента России. Мероприятие побило рекорд по количеству аккредитованных журналистов. 1895 человек получили шанс задать вопрос Владимиру Путину.

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