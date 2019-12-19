«Мой любимый, красавчик мой!»: Гузеева пасмурным вечером обласкала Нагиева

Телезвезды знакомы много лет. Еще в студенчестве Дмитрий и Лариса

были любовниками. Как признавался сам шоумен, этот роман был недолгим.

Нагиев познакомился с Гузеевой во времена учебы в питерском

театральном институте. Он был студентом второго курса, когда столкнулся с

молодой выпускницей сперва в коридоре вуза, а после в ресторане.

«Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он

не всегда. На память о той связи осталась «Соковыжималка». С легкой

руки его, гада, это прозвище я носила еще очень долго», – призналась

как-то Лариса Гузеева в шоу «Прожарка».

Отношения знаменитостей не продлились долго. Как только

страсть поутихла Лариса и Дмитрий разбежались. Интересно, что звездам удалось

остаться в хороших отношениях, которые сохранились по сей день.

Об этом говорит свежая публикация звезды шоу «Давай поженимся!»

в «Инстаграм». Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Нагиевым. Как оказалось, телеведущие вместе снимаются в новогоднем шоу.

После в «Сторис», Лариса прокомментировала происходящее

на площадке. «Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка —

мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!» – обласкала

знаменитость Дмитрия Нагиева.

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