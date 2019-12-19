«Мой любимый, красавчик мой!»: Гузеева пасмурным вечером обласкала Нагиева

Телезвезды знакомы много лет. Еще в студенчестве Дмитрий и Лариса
были любовниками. Как признавался сам шоумен, этот роман был недолгим.
Нагиев познакомился с Гузеевой во времена учебы в питерском
театральном институте. Он был студентом второго курса, когда столкнулся с
молодой выпускницей сперва в коридоре вуза, а после в ресторане.
«Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он
не всегда. На память о той связи осталась «Соковыжималка». С легкой
руки его, гада, это прозвище я носила еще очень долго», – призналась
как-то Лариса Гузеева в шоу «Прожарка».
Отношения знаменитостей не продлились долго. Как только
страсть поутихла Лариса и Дмитрий разбежались. Интересно, что звездам удалось
остаться в хороших отношениях, которые сохранились по сей день.
Об этом говорит свежая публикация звезды шоу «Давай поженимся!»
в «Инстаграм». Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Нагиевым. Как оказалось, телеведущие вместе снимаются в новогоднем шоу.
После в «Сторис», Лариса прокомментировала происходящее
на площадке. «Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка —
мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!» – обласкала
знаменитость Дмитрия Нагиева.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Московский областной суд оставил без изменения приговор израильтянке Нааме Иссахар – 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. В апреле Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево: она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив, в ее багаже нашли 9,6 граммов гашиша. Девушка признала, что наркотик действительно был в багаже, но не признала обвинение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Московского борца с коррупцией поймали на взятке / 15 ноября
- Берлин намерен улучшать отношения с Москвой, но не «через головы» восточных европейцев / 26 ноября
- В Польше задержали бывших топ-менеджеров EuRoPol GAZ за «невыгодный контракт» с Россией / 26 ноября
- При взрыве Mercedes в Киеве погиб человек / 7 ноября
- Названа причина смерти Лужкова / 10 декабря
- Новые автомобили Volvo в РФ подорожают с 1 января 2020 года / 13 ноября
- Кличко с лидером Scorpions Майне прогулялся по Киеву / 14 ноября
- Шнуров стал лицом российско-китайского молодежного фестиваля / 6 декабря