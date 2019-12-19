«Мой любимый, красавчик мой!»: Гузеева пасмурным вечером обласкала Нагиева

19.12.2019, 13:51, Разное

Телезвезды знакомы много лет. Еще в студенчестве Дмитрий и Лариса
были любовниками. Как признавался сам шоумен, этот роман был недолгим.

Нагиев познакомился с Гузеевой во времена учебы в питерском
театральном институте. Он был студентом второго курса, когда столкнулся с
молодой выпускницей сперва в коридоре вуза, а после в ресторане.

«Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он
не всегда. На память о той связи осталась «Соковыжималка». С легкой
руки его, гада, это прозвище я носила еще очень долго», – призналась
как-то Лариса Гузеева в шоу «Прожарка».

Отношения знаменитостей не продлились долго. Как только
страсть поутихла Лариса и Дмитрий разбежались. Интересно, что звездам удалось
остаться в хороших отношениях, которые сохранились по сей день.

Об этом говорит свежая публикация звезды шоу «Давай поженимся!»
в «Инстаграм». Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Нагиевым. Как оказалось, телеведущие вместе снимаются в новогоднем шоу.

После в «Сторис», Лариса прокомментировала происходящее
на площадке. «Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка —
мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!» – обласкала
знаменитость Дмитрия Нагиева.



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