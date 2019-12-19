Минспорта отказалось признать танцы на шесте видом спорта

19.12.2019, 13:51, Новости дня

Министерство спорта отказало в статусе вида спорта танцам на шесте (спортивный пилон), австралийскому футболу и воздушной атлетике, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с пп. «б» п. 25 Порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2018 № 739, приказываю:

1. Отказать в признании видом спорта «австралийский футбол».

2. Отказать в признании видом спорта «воздушная атлетика».

3. Отказать в признании видом спорта «спортивный пилон», – говорится в тексте приказа министра спорта Павла Колобкова, опубликованного на сайте ведомства.

Напомним, ранее Министерство спорта предложило прекратить незаконное проведение соревнований с использованием наименований чемпионатов первенств и кубков России.



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