Минспорта отказалось признать танцы на шесте видом спорта

Министерство спорта отказало в статусе вида спорта танцам на шесте (спортивный пилон), австралийскому футболу и воздушной атлетике, сообщили в ведомстве.
«В соответствии с пп. «б» п. 25 Порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2018 № 739, приказываю:
1. Отказать в признании видом спорта «австралийский футбол».
2. Отказать в признании видом спорта «воздушная атлетика».
3. Отказать в признании видом спорта «спортивный пилон», – говорится в тексте приказа министра спорта Павла Колобкова, опубликованного на сайте ведомства.
Напомним, ранее Министерство спорта предложило прекратить незаконное проведение соревнований с использованием наименований чемпионатов первенств и кубков России.
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