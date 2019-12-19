Путин объяснил увольнение Левченко с поста главы Иркутской области

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции объяснил иркутской журналистке, почему уволил губернатора этого региона Сергея Левченко.

Журналистка из Иркутска заявила, что Левченко был «эффективным» губернатором, который много добился в регионе, в связи с чем усомнилась в необходимости его увольнения.

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас есть губернаторы от КПРФ и ЛДПР. Для меня не имеет никакого значения», – заверил Путин.

Он отметил, что журналистка привела определенные цифры в пользу Левченко, но у него имеются и «другие цифры про Иркутскую область».

«Они говорят, что там есть много проблем. Левченко не плохо работал, нет, но ситуация, сложившаяся там, слишком сложна. И я не сразу принимал решения об отставке. Даже по Тулуну – вы говорите, что почти все пострадавшие обеспечены жильем. Так ведь зима уже началась. И один из тезисов, которые я слышал от людей там: пришлите сюда других людей», – заметил Путин.

Он добавил, что проблем в регионе много, но он не хочет «бросать камни» в уже ушедшего с поста губернатора человека.

«Он старался, особенно на первом этапе работы. Но там нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах, которые подлежат решению. Надеюсь, что выходец из МЧС (Игорь Кобзев, назначенный врио главы региона – прим. ВЗГЛЯД) хорошо справится, тем более при деньгах, которые выделяются федеральным центром», – подчеркнул российский лидер.





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