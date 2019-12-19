Назван ТОП-5 самых популярных в России SUV по цене 2-2,5 млн рублей

По итогам первого полугодия, продажи моделей SUV-сегмента на рынке РФ выросли почти вдвое по сравнению с прошлыми периодами. Автоэксперты составили ТОП-5 наиболее популярных новых внедорожников и кроссоверов по цене 2-2,5 млн рублей.

Лидирующую строку рейтинга занял представитель японского автопрома Toyota RAV4. За 10 месяцев текущего года в РФ было продано почти 23 тысячи единиц авто, средневзвешенная цена которого варьируется в районе 2 млн руб. На второй позиции ТОПа – Skoda Codiaq. Продажи данного SUVа – 19,8 тыс., а стоимость – чуть более 2,2 млн рублей. Заключающим в первой тройке стал «японец» Mitsubishi Outlander с показателями 19,49 тыс. и 2,02 млн соответственно.

Четвёртой по популярности у россиян оказалась Mazda CX-5 с количеством проданных экземпляров 17,8 тыс. Цена авто – 2,03 млн. На последнем месте в ТОП-5 – KIA Sorento. Средневзвешенная цена этого SUV – 2,004 млн рублей, а количество реализованных единиц в период с января по октябрь текущего года – почти 4,3 тыс.

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